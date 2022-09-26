«Галкин* не дает ей эмоционального подъема и роста»: вскрылась правда об отношениях Пугачевой с мужем

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* уже почти месяц живут в разных странах. Примадонна предпочла забрать детей и вернуться в Россию.

Звезда с близнецами Гарри и Лизой поселилась в замке в деревне Грязь, а Максим Галкин* остался за границей.

Как выясняется, причина такого решения кроется в недовольстве Аллы Пугачевой молодым супругом.

На этой версии настаивает звезда шоу «Битва экстрасенсов», ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

«На данном этапе Аллу Пугачеву тянет в Россию. В другой стране она начала грустить, раздражаться. Пугачева хотела видеть вокруг себя наших людей, наши традиции. Галкин* не дает ей эмоционального подъема и роста. Примадонна круче его во много раз. Естественно, она защищает его как мужа. А Максим просто заигрался, строит из себя героя...» — высказалась Кажетта Ахметжанова.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам «СтарХит»