Галкин, Хаматова, Литвинова: Хотиненко попросил не запрещать сбежавших артистов

Режиссер Владимир Хотиненко заявил, что не нужно запрещать кинофильмы со сбежавшими артистами. Или теми, чья позиция идет в разрез с официальной.

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«И там же, в Италии, на Капри, находится огромная вилла, на которой жил и работал великий пролетарский писатель Горький», – заявил Хотиненко.