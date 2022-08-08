Галкин, Хаматова, Литвинова: Хотиненко попросил не запрещать сбежавших артистов

Режиссер Владимир Хотиненко заявил, что не нужно запрещать кинофильмы со сбежавшими артистами. Или теми, чья позиция идет в разрез с официальной.
Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«И там же, в Италии, на Капри, находится огромная вилла, на которой жил и работал великий пролетарский писатель Горький», – заявил Хотиненко.
Хотиненко также вспомнил, как страну покидал в том числе Александр Пушкин. В настоящий момент из России уехали такие знаменитости, как Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Максим Галкин, Андрей Макаревич, Илья Прусикин и другие.
Источник: aif.ru.