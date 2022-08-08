Галкин, Хаматова, Литвинова: Хотиненко попросил не запрещать сбежавших артистов

Режиссер считает, что все само собой образуется.
Чулпан Хаматова.

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Режиссер Владимир Хотиненко заявил, что не нужно запрещать кинофильмы со сбежавшими артистами. Или теми, чья позиция идет в разрез с официальной.

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«И там же, в Италии, на Капри, находится огромная вилла, на которой жил и работал великий пролетарский писатель Горький», – заявил Хотиненко.

Хотиненко также вспомнил, как страну покидал в том числе Александр Пушкин. В настоящий момент из России уехали такие знаменитости, как Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Максим Галкин, Андрей Макаревич, Илья Прусикин и другие.

Источник: aif.ru.

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