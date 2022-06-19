Галкин грязно посмеялся над россиянами, которые хотят есть здоровую еду и жить независимо

Многие россияне уже давно не ждут от Максима Галкина какой-то поддержки и сочувствия. Комик сделал свой выбор, сбежав в трудные дни для страны в Израиль.

Однако то, что их любимец будет насмехаться над таким, казалось бы, позитивным моментом, как желание выстроить свою независимую экономику, стало для многих неожиданностью.

В Сеть попало видео с фрагментом выступления мужа Аллы Пугачевой в Израиле. На сцене перед зарубежными зрителями артист открыто насмехается над соотечественниками, сравнивая российское самолетостроение с лего. Комик также уверен, что россияне не смогут заменить даже ушедший (правда, не до конца) «Макдоналдс», дескать, перловку и сухари только могут предложить на смену бургерам. И подавать все это будут соотечественники будут «с матами», как выразился Галкин.