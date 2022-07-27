Галкин грубо ответил Астахову, предложившему выпороть юмориста

На минувшей неделе известный адвокат Павел Астахов заявил, что Максима Галкина нужно было хорошо воспитывать в детстве. Тогда бы он не позволял себе агрессивные высказывания в адрес своей страны.

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«Максима Галкина надо выпороть хорошенько, мало его папа-генерал порол в детстве», — заметил Астахов.

Юморист тут же отреагировал на слова телеведущего. Он написал Астахову послание в соцсетях.