«Галкин – гражданин России»: Шаляпин высказался о замке юмориста

По словам музыканта, происходит просто глупое сотрясание воздуха.
Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro высказался о будущем замка юмориста Максима Галкина в деревне Грязь. В последнее время идут слухи, что его могут забрать.

«Это глупое сотрясание воздуха. На это никто не пойдет. Просто разговоры не про что. Спекуляция политических тем. Галкин – гражданин России».

Как отметил Шаляпин, замок - личное имущество юмориста. «Если он попадает под какую-нибудь статью о дискредитации, то это одна история. Человека наказывают. Правосудие должно происходить в рамках закона. Просто отнять дом – это глупо»», - заявил Прохор Шаляпин.

Ранее жители деревни Грязь выступили с инициативой забрать у Максима Галкина замок. В то же время хватает и тех, кто против такого решения вопроса.

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