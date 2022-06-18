«Галкин – гражданин России»: Шаляпин высказался о замке юмориста

Как отметил Шаляпин, замок - личное имущество юмориста. «Если он попадает под какую-нибудь статью о дискредитации, то это одна история. Человека наказывают. Правосудие должно происходить в рамках закона. Просто отнять дом – это глупо»», - заявил Прохор Шаляпин.

Ранее жители деревни Грязь выступили с инициативой забрать у Максима Галкина замок. В то же время хватает и тех, кто против такого решения вопроса.

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