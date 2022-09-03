«Галкин фотошопит жену до своего возраста»: Миро пожалела Пугачеву

Лена Миро никогда не питала симпатий к Алле Пугачевой, однако неожиданно решила заступиться за нее. Блогерша напомнила, что Примадонне уже 72 года, несмотря на то, что по ее снимкам в соцсетях в это сложно поверить.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

«В виртуале — задорная тетка лет 50. В жизни — глубоко пожилой человек. Я не знаю, зачем Галкин фотошопит жену до своего возраста», — написала Лена на своем сайте lena-miro.ru.

Миро отметила, что у Пугачевой было много хороших песен и попросила общественность не язвить в адрес артистки и уважать ее хотя бы за возраст.