«Галкин фотошопит жену до своего возраста»: Миро пожалела Пугачеву

Лена Миро никогда не питала симпатий к Алле Пугачевой, однако неожиданно решила заступиться за нее. Блогерша напомнила, что Примадонне уже 72 года, несмотря на то, что по ее снимкам в соцсетях в это сложно поверить.
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«В виртуале — задорная тетка лет 50. В жизни — глубоко пожилой человек. Я не знаю, зачем Галкин фотошопит жену до своего возраста», — написала Лена на своем сайте lena-miro.ru.
Миро отметила, что у Пугачевой было много хороших песен и попросила общественность не язвить в адрес артистки и уважать ее хотя бы за возраст.
«Пугачева без фотошопа, пышных париков, грима и костыля под рукой в виде Максима — так себе объект для насмешек. Стыдно ее клеймить. Пусть доживет свой век спокойно», — резюмировала блогерша.
Напомним, Пугачева столкнулась с критикой из-за поездки в Израиль, где она провела последние полгода. На днях Примадонна вернулась в Москву, а ее супруг Максим Галкин остался за границей.