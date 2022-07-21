Галкин даст концерт в актовом зале еврейской дневной школы Вашингтона

Как заметила Жигалова, на прошедшей недавно пресс-конференции в Национальной службе новостей она как раз говорила о том, что сбежавших звезд за границей ждут скромные площадки по типу ресторанов или эмигрантских общин. Выступление Галкина в еврейской школе – яркий тому пример.