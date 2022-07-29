Галкин бросил Пугачеву ради концерта в Турции

Юморист Максим Галкин в соцсетях сообщил, что покинул латвийскую Юрмалу. Он перебрался в Турцию, где у него пройдет концерт в Анталье.
Максим Галкин заметил, что в Турции прекрасный климат и ему совсем не холодно. Отель он снял прямо на берегу Средиземного моря.
Заметим, что после Турции у Галкина состоится еще серия концертов в разных странах Европы. На осень запланированы гастроли в Америке и Австралии.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что Максим Галкин в ближайшем будущем не планирует возвращаться в Россию. Он сделал ряд крайне противоречивых заявлений о нашей стране.