Галкин бросил Пугачеву ради концерта в Турции

Максим Галкин заметил, что в Турции прекрасный климат и ему совсем не холодно. Отель он снял прямо на берегу Средиземного моря.

Заметим, что после Турции у Галкина состоится еще серия концертов в разных странах Европы. На осень запланированы гастроли в Америке и Австралии.

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Напомним, что Максим Галкин в ближайшем будущем не планирует возвращаться в Россию. Он сделал ряд крайне противоречивых заявлений о нашей стране.