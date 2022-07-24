Галич перепутала Жукова с Безруковым: смотрим на реакцию актера (фото)

Фестиваль VK Fest горячо любим не только обычными россиянами, но и отечественными звездами. Блогер и ведущая Ида Галич считает свое присутствие здесь обязательным.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Особенно ждала встречи Ида Галич со своим кумиром Сергеем Жуковым.

«Я так устала за сегодня, но я не смогла пропустить @s_bezrukov», - написала ведущая в своем микроблоге. При этом на фоне Иды пел песню Сергей Жуков. Как оказалось, это был не единственный пост, в котором Галич решила отметить Сергея Безрукова вместо Жукова.

Позже актер выставил ответ блогеру со своим селфи. «Мое лицо, когда Ида Галич отметила везде меня, а там Сергей Жуков естественно», - написал исполнитель главной роли в сериале «Бригада».