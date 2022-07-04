Гагарина после примерки свадебного платья назвала Исхакова мужем

Весной Полина Гагарина выставила в соцсетях снимок в свадебном платье и сообщила, что ответила своему избраннику «да».

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Многие фолловеры решили, что она пойдет под венец с Владимиром Чиняевым, саунд-продюсером, с которым встречалась после развода со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым.

Однако сейчас почитатели Гагариной разгадывают другую головоломку и уже подозревают, что певица могла вернуться к Исхакову. Ведь недавно они появились вместе на светском рауте в Shore House. А теперь артистка рекламирует у себя в соцсетях новый курс фотографии экс-супруга.

Любопытно, что Полина Гагарина назвала Дмитрия Исхакова просто мужем», а не «бывшим мужем».

«Он правда очень классный! И муж, и курс!» — заявила знаменитость.

Смотрите также: