«Фу-у-у, от него людей тошнит!»: Самбурская назвала, от какого запаха млеет словно кошка

Фолловеры решили поинтересоваться, какие духи она любит больше всего, какой аромат предпочитает. На что звезда сериала «Универ» неожиданно ответила: «Запах пота на чистом теле».

«Фу-у-у, от него людей тошнит обычно!», «Гадость несусветная!», «Вау, намек понят, красоточка», «Согласен на сто процентов. Особенно, если запах любимого человека», - прокомментировали слова Самбурской пользователи Сети.