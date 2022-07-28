ФСБ попросили запретить въезд в Россию для солистов группы «Би-2»

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (фракция «Справедливая Россия — За правду») обратился к руководителю ФСБ Александру Бортникову с просьбой рассмотреть возможность запрета въезда в РФ солистам популярной рок-группы «Би-2».

Парламентарий отметил, что участники коллектива заняли активную антироссийскую позицию в отношении событий на Украине, выпустили клип с политическим подтекстом и отменили свой концерт в Омске из-за наличия на сцене баннера с буквой Z.

По словам Кузнецова, ранее ФСБ запретили въезд на территорию РФ «артистам, не имеющим российского гражданства, при этом выступающим с антироссийскими заявлениями», а солисты «Би-2» в своих интервью несколько раз подчеркивали, что не являются гражданами России. Конкретно, речь идет об Александре Умане (он же Шура Би-2) и Егор Бортнике (он же Лева Би-2).