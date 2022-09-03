Фриске: «Шепелев называл беременную Жанну жирным бурундуком»

Наталья Фриске рассказала в шоу «Секрет на миллион» о том, что Дмитрий Шепелев до сих пор не дает им общаться с сыном Жанны Платоном. По ее словам, телеведущий ужасно относился к певице, когда та была беременна.

«Она очень боялась поправиться, так как Дима все время называл ее жирным бурундуком. Ну как так можно называть свою любимую женщину?» - недоумевает Наталья.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Фриске при этом подчеркнула, что она старалась всячески поддерживать старшую сестру. И не позволяла ей плакать.