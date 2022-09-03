Фриске рассказала, как Шепелев морил голодом больную Жанну

Наталья Фриске пришла в студию шоу «Секрет на миллион» для того, чтобы вновь рассказать - как умирала от рака ее единственная сестра Жанна. Артистка два года боролась с болезнью, но чуда, к сожалению, не произошло.

Девушка утверждает, что гражданский муж Жанны Дмитрий Шепелев вел себя ужасно по отношению к ней. Якобы он не лечил ее должным образом.

«Она мне рассказывала, что Дима привозит мне какие-то бумажки, и я их подписываю. И я очень хочу кушать, он меня кормит одним рисом, я постоянно голодная», - приводит слова Жанны Наталья.

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Фриске тут же позвонили Шепелеву и поинтересовались, что на самом деле у них происходит. Телеведущий якобы им ответил, что лекарства помогать перестали, и он завершил терапию.