Фриске раскрыл сумму, сколько Шепелев получал от журналистов за снимки больной Жанны

Фриске заметил, что он на миллион процентов уверен в своей правде. «Там людей не бывает и машины не пускают. В заборе на сорокалетие Жанны поставили четыре камеры. С его ведома. Шепелев говорил журналистам: «Нет, не снимайте, сейчас будет Орлова выезжать, а Жанна позже». Я слышал этот разговор. Потом был случай. Она пошла с ребенком гулять. Они были вдвоем. И снимки появились. Ему журналисты платили. Она была плохая уже и не хотела с ним разговаривать. Отворачивалась от него. Ему платили сначала пять тысяч рублей, а потом семь», — заявил Владимир Фриске.

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Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Она несколько лет боролась с тяжелым заболеванием.