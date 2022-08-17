«Фотошоп сыграл злую шутку»: Ольга Бузова стала неузнаваема

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Еще раньше она начала работать на телевидении. Блондинка успела покорить публику.
После развода с Дмитрием Тарасовым число ее подписчиков стало расти и достигло цифры больше 22 миллионов человек. Однако она не перестает работать и регулярно оказывается на съемках новых проектов.
Недавно Ольга отдохнула в Сочи. Она решила устроить путешествие и пропала в горах. Однако потом артистка нашлась. Она призналась, что хорошо провела время. А 16 августа телеведущая уже была в Москве.
Она отправилась на праздник, где щегольнула в черном мини-платье и мюлях. Бузова встретилась с Марией Погребняк, а также с Варварой, которая устроила праздник
В соцсети звезда поделилась снимком, на котором позировала с подругой, представшей в наряде с разрезами. А вот виновницу торжества многие перепутали с мамой Ольги. Девушка позировала в пудровом платье и с ярким макияжем. Пользователи Сети заметили следы фотошопа. Многие подвергли ее критике.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ольга Бузова с подругами. Фото: соцсети звезды
«Зачем так себя фотошопить?», «На животе дырки появились», «Матрешки», «Отфотошопленны до неузнаваемости», «А я подумала, что это ваша мама», «Зачем такое с лицами делать», «Оля, где тут ты?», «Очень странно выглядите», «Фотошоп сыграл злую шутку», «Борщ с фотошопом», — прокомментировали пост подписчики.