«Фотошоп сыграл злую шутку»: Ольга Бузова стала неузнаваема

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Еще раньше она начала работать на телевидении. Блондинка успела покорить публику.

После развода с Дмитрием Тарасовым число ее подписчиков стало расти и достигло цифры больше 22 миллионов человек. Однако она не перестает работать и регулярно оказывается на съемках новых проектов.