Фото на памятник не выбрали до сих пор: почему продюсер Юрия Шатунова затянул процесс

1-го августа исполнится 40 дней со дня смерти Юрия Шатунова, а снимок для памятника, который впоследствии будет установлен на Троекуровском кладбище в Москве не выбрали до сих пор.

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Подобрать фотографию для монумента доверили главному помощнику артиста — Аркадию Кудряшову. Однако, по словам продюсера, он не в силах заниматься этим процессом. Как только он видит изображение с Шатуновым, к горлу подступает ком, а на глазах наворачиваются слезы.

«Надо к памятнику фотографию подобрать. Но пока не могу. Сажусь за компьютер и реву, как корова. Не могу ни песни его слушать, ни видео смотреть. Не знаю, что делать вообще. Очень тяжело», — поделился Кудряшов.

Ранее стало известно, что Юрий Шатунов явился к своему другу во сне и назвал виновника своей смерти. Товарищ до сих пор в шоке от слов артиста.

Источник: PROZVEZD.