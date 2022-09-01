Фото красавицы-невесты: 23-летняя дочь Валерия Меладзе вышла замуж

В Сети появились первые снимки со свадьбы.
Валерий Меладзе. Фото: Global Look Press

Валерий Меладзе. Фото: Global Look Press

Сегодня, 1 сентября, в семье Валерия Меладзе большой праздник. 23-летняя дочь музыканта Софико вышла замуж. Избранником звездной наследницы стал Савва Байбаков.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

О молодом человеке ничего неизвестно. Он не стремится к публичности, не общается с прессой и держит закрытыми свои аккаунты.

Сам Меладе не стал рассказывать о важном событии, а вот младшая сестра невесты Арина не удержалась. Девушка опубликовала в соцсети снимки из ЗАГСа. 

Судя по ним, для торжества Софико выбрала нежно-бежевое платье длины миди, нюдовые босоножки и жемчужные серьги. Жених предпочел классический черный костюм.

Софико Меладзе и Савва Байбаков. Фото: соцсети

Присутствовали ли на церемонии Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева пока неясно. Известно, что у мамы невесты весьма натянутые отношения с бывшим мужем и его нынешней женой.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  