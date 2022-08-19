«Фото из Юрмалы»: Собчак запечатлела белокожего сынишку, восхищенного песочными замками

Константин Богомолов оставил свою жену Ксению Собчак с ее сыном Платоном от Максима Виторгана в Латвии и улетел со своей дочкой Аней от Дарьи Мороз в Россию. Режиссер вынужден был прервать отпуск из-за гастролей театра.

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Ксения Анатольевна же сейчас фотографируется с ребенком практически в тех же пейзажах, что и Алла Пугачева с Максимом Галкиным и наследниками Гарри и Лизой. А поклонники гадают, будет ли интервью с Примадонной в программе Собчак.

Одним из таких кадров Ксения Собчак поделилась в своем телеграме, запечатлев белокожего сына у замков из песка. Платон завороженно замер возле строений, пытаясь понять, как они делаются.

«Хотите почувствовать себя родителями-лузерами? Просто посмотрите на это наше фото из Юрмалы», — подписала кадр Ксения Собчак.