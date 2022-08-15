«Фотки делать лень»: Наталья Рудова в лифе бандо и черных стрингах предстала у бассейна

Звезда экрана Наталья Рудова в микроблоге регулярно публикует свои фото и видео, общается с подписчиками и дает советы, отвечая на их вопросы. На этот раз по просьбам фолловеров она опубликовала кадр из отпуска.

Актриса позирует у бассейна в купальнике-конструкторе: лиф бандо красиво подчеркивает бюст, а черные стринги будто от другого комплекта красиво обхватывают тесемками бедра. «Постить совсем ничего не охота, да и нечего, фотки делать лень», - призналась красавица.

Но фолловеры оказались рады архивному кадру любимицы и усыпали ее лестными комплиментами.