«Формулировка «лишь бы милый рядом» — не самоцель»: Нинидзе — об отношениях с Виторганом

Актриса Нино Нинидзе заявила, что у нее, как и у любой девчонки, были отвязные парни и жизненные качели. Однако сейчас она точно понимает, что ей нужно.
«Я уже взрослая девочка, и лично мне уже не до качелей. Для меня сейчас сама формулировка «личная жизнь» и лишь бы милый рядом — это не самоцель. Я наконец-то нашла свой путь, по которому иду вместе со своими близкими людьми и стараюсь быть счастливой, насколько это возможно».
Как отметила Нинидзе, в начале романа с Максимом Виторганом в прессе была поднята шумиха. Для нее это не было какой-то болезненной историей. Она спокойно делала то, что умеет, сообщает ok-magazine.ru.
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Напомним, что об отношениях Нино Нинидзе и Максима Виторгана активно заговорили вскоре после расставания актера с Ксенией Собчак. Пока общих детей у звезд нет.