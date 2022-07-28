«Формулировка «лишь бы милый рядом» — не самоцель»: Нинидзе — об отношениях с Виторганом

Как отметила Нинидзе, в начале романа с Максимом Виторганом в прессе была поднята шумиха. Для нее это не было какой-то болезненной историей. Она спокойно делала то, что умеет, сообщает ok-magazine.ru.

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Напомним, что об отношениях Нино Нинидзе и Максима Виторгана активно заговорили вскоре после расставания актера с Ксенией Собчак. Пока общих детей у звезд нет.