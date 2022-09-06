Физиогномист расшифровал странный жест Пугачевой у гроба Михаила Горбачева

Во время прощания с Михаилом Горбачевым певица сделала странный жест, который вызвал недоумение у окружающих. Первого и последнего президента СССР похоронили 3 сентября.

На церемонии прощания присутствовало множество народу, пришли и знаменитости, в том числе — Алла Пугачева. Она сделала непонятный жест, стоя у гроба Михаила Сергеевича. Это действие прокомментировал физиогномист Артем Павлов. По его мнению:

«Указательный палец может означать что-то из спектра: «Я тебе говорила» или «Вот не слушал ты меня». Некий укор», — приводит слова эксперта издание РИА ФАН.

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Кроме того, артистка периодически потирала руки, что может говорить, как считает физиогномист, о внутренней подготовке Пугачевой к общению с родными Горбачева.