«Фиорентина» думает, что Кокорин – это преданный клубу фанат»: Харламов оскорбил футболиста

После этого Гарик Харламов добавил нецензурное слово по отношению к Кокорину на букву е.

«Просто оскорбляем людей», - заметил соведущий Харламова Денис Дорохов, после чего шоумены рассмеялись.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что в прошлом сезоне Александр Кокорин практически не появлялся на поле в составе «Фиорентины». При этом клуб пока не может продать россиянина, который другим командам не нужен.