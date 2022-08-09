«Фиорентина» думает, что Кокорин – это преданный клубу фанат»: Харламов оскорбил футболиста

Шоумен Гарик Харламов в эфире шоу «Плохие спортивные новости» оскорбил российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.
«Итальянская «Фиорентина» думает, что Кокорин – это преданный клубу фанат».
После этого Гарик Харламов добавил нецензурное слово по отношению к Кокорину на букву е.
«Просто оскорбляем людей», - заметил соведущий Харламова Денис Дорохов, после чего шоумены рассмеялись.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что в прошлом сезоне Александр Кокорин практически не появлялся на поле в составе «Фиорентины». При этом клуб пока не может продать россиянина, который другим командам не нужен.