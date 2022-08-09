«Фиорентина» думает, что Кокорин – это преданный клубу фанат»: Харламов оскорбил футболиста

Российский спортсмен в прошлом сезоне практически не выходил на поле в составе своей команды, что породило множество шуток.
Александр Кокорин

Александр Кокорин. Фото: Global Look Press

Шоумен Гарик Харламов в эфире шоу «Плохие спортивные новости» оскорбил российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Итальянская «Фиорентина» думает, что Кокорин – это преданный клубу фанат».

После этого Гарик Харламов добавил нецензурное слово по отношению к Кокорину на букву е.

«Просто оскорбляем людей», - заметил соведущий Харламова Денис Дорохов, после чего шоумены рассмеялись.

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Напомним, что в прошлом сезоне Александр Кокорин практически не появлялся на поле в составе «Фиорентины». При этом клуб пока не может продать россиянина, который другим командам не нужен.

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