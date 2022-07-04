Финляндия и Эстония открывают границы для туристов из России

Еще одна позитивная новость этого понедельника.

С 15 июля граждане России смогут беспрепятственно посещать Эстонию и Финляндию в туристических целях. О снятии ограничений сообщили в Ассоциации туроператоров России.

С середины июля для поездок в Финляндию и Эстонию не нужны особые причины. Принятию такого решения, вероятно, поспособствовала не только благоприятная эпидситуация в нашей стране, но и решение, озвученное вице-премьером Татьяной Голиковой.

С 15 июля Россия снимает все ограничения, связанные с эпидемобстановкой, на пересечения наземных границ с нею.

В нашем телеграм-канале «Звездная пыль» еще больше интересной и полезной информации.