Финляндия и Эстония открывают границы для туристов из России

Еще одна позитивная новость этого понедельника.
С 15 июля граждане России смогут беспрепятственно посещать Эстонию и Финляндию в туристических целях. О снятии ограничений сообщили в Ассоциации туроператоров России.
С середины июля для поездок в Финляндию и Эстонию не нужны особые причины. Принятию такого решения, вероятно, поспособствовала не только благоприятная эпидситуация в нашей стране, но и решение, озвученное вице-премьером Татьяной Голиковой.
С 15 июля Россия снимает все ограничения, связанные с эпидемобстановкой, на пересечения наземных границ с нею.
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По материалам 5-tv.ru.
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