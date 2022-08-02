«Финальные условия на однушку в Москве»: Собчак потроллила Бузову

Исполнительница разместила снимок, на котором демонстрирует свою пятую точку. При этом она сделала подпись: «Поэтому вот она я. Лучше не будет. Бери или уходи».

«Финальные условия на однушку в Москве», — пошутила на это Ксения Собчак.

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Напомним, что Ксения Собчак и Ольга Бузова в свое время вместе были на проекте «Дом-2». Сначала телестройку покинула светская львица, а относительно недавно и Бузова.