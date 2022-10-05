«Финальное слово всегда за мной»: ведущий «Маски» Вячеслав Макаров сделал неожиданное признание

Бессменный ведущий шоу «Маска» на НТВ Вячеслав Макаров появился на публике, став гостем светского мероприятия.
В Москве в эту среду, 5 октября, проходила двенадцатая торжественная церемония вручения премий Fashion People Awards.
Посетившие ее звезды говорили о своем отношении к моде, трендам в одежде и умении одеваться.
Так, Вячеслав Макаров дал понять, что не любит тратить много времени на шопинг, пользуется услугами стилистов, но доверяет только самому себе.
«Покупаю вещи в одном магазине. Не люблю ходить по разным. К стилистам прислушиваюсь, но финальное слово все равно за мной», — рассказал Вячеслав Макаров.
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