«Финальное слово всегда за мной»: ведущий «Маски» Вячеслав Макаров сделал неожиданное признание

Так, Вячеслав Макаров дал понять, что не любит тратить много времени на шопинг, пользуется услугами стилистов, но доверяет только самому себе.

«Покупаю вещи в одном магазине. Не люблю ходить по разным. К стилистам прислушиваюсь, но финальное слово все равно за мной», — рассказал Вячеслав Макаров.

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