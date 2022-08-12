Финал заставил зрителей рыдать: Ирина Безрукова обнажила душу и тело в новом спектакле

Игра Безруковой, которая впервые предстала в комедийном амплуа на сцене театра, просто покорила зрителей. А финальный монолог, наполненный болью и одиночеством, заставил большую часть зала разрыдаться.

Ведь преданные поклонники знают, что история героини постановки так похожа на личную историю жизни самой Ирины.