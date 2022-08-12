Финал заставил зрителей рыдать: Ирина Безрукова обнажила душу и тело в новом спектакле

В четверг, 11 августа, на московской театральной площадке ДК имени Зуева состоялась премьера спектакля «Мечтать не вредно». Главную роль в постановке сыграла Ирина Безрукова.
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За два часа актриса успела примерить образы сразу пяти эксцентричных героинь, совершенно не похожих друг на друга.
Ирина Безрукова в спектакле «Мечтать не вредно». Фото: Никита Вознесенский
Игра Безруковой, которая впервые предстала в комедийном амплуа на сцене театра, просто покорила зрителей. А финальный монолог, наполненный болью и одиночеством, заставил большую часть зала разрыдаться.
Ведь преданные поклонники знают, что история героини постановки так похожа на личную историю жизни самой Ирины.