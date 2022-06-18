Фильтры уже не помогают: 51-летняя Орбакайте показала морщины крупным планом

Старшая дочь Аллы Пугачевой, 51-летняя Кристина Орбакайте, поделилась селфи с подписчиками. На фото она предстала крупным планом, засветив свое лицо. Разумеется, про фильтры певица не забыла, наложив разглаживающий и выравнивающий кожу фотошоп. Только вот целиком спрятать возрастные изменения у нее все-таки не вышло.