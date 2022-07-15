Фильм с Хаматовой в главной роли покажут в России

До отъезда из России в Латвию Чулпан Хаматова успела сняться в нескольких фильмах. Так, актриса сыграла главную роль в картине «Просточеловек», которую накануне показали на фестивале «Горький Fest» в Нижнем Новгороде.

В широкий прокат фильм выйдет 25 августа. По сюжету Хаматова сыграла одинокую больную женщину, которая 30 лет назад оставила сына в роддоме и так и не нашла душевного покоя.

Как сообщает «Абзац», известно о еще как минимум трех фильмах с участием Чулпан Хаматовой, которые готовят к показу в России.