Фильм с Чулпан Хаматовой снят с проката в России

Фильм «Просточеловек» режиссера Яны Климовой-Юсуповой с участием Чулпан Хаматовой решено снять с проката. Российские кинотеатры планировали показать эту ленту 25 августа. Но ее название исчезло из графика кинопремьер, которые обычно обновляют раз в неделю.

При этом Климова-Юсупова утверждает на своей странице в соцсети, что «Просточеловек» будет показан 28 августа — на Московском международном кинофестивале. Вероятно, фильм сняли с широкого проката в нашей стране.

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Известно, что роль Хаматовой — это одинокая больная женщина, 30 лет назад оставившая своего сына в роддоме, сообщает издание «РИА ФАН».