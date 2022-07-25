Фильм есть, денег нет: Хаматова не сможет заработать в России после кинопремьеры

Актриса Чулпан Хаматова эмигрировала в Латвию после февральских событий. И неоднократно выступала против родины, осуждая происходящее, а также плюнула в высокое звание народной артистки, которым ее некогда наградили.

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Поэтому неудивительно, что после анонса фильма с Хаматовой в главной роли «Просточеловек» в кинотеатрах страны многие выступили против его трансляции. Ведь после скандальных выпадов артистки позволить ей зарабатывать в ненавистной для нее стране – это странно. Но, как сообщает сайт «Пятый канал», навариться на прокате у Хаматовой уже не получится.

Дело в том, что гонорар за съемки Хаматова получила во время производства фильма. А после выхода его на большие экраны доходы от проката уже не идут в карман артистов.