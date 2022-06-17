«Фильм будет показан в русском дубляже»: Стрелец назвала сроки выхода «Бэтмена» в России

Как отметила Надежда Стрелец, планы на будущее строить пока сложно. Пока нет ясности, нашли ли в Голливуде лазейку, чтобы пролезать на российский кинорынок с премьерами. Картину же «Бэтмен» начнут показывать в кино с 17 июня.

Напомним, что российские кинотеатры переживают непростые времена. Многие зарубежные фильмы сегодня в России не показывают.

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