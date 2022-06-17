«Фильм будет показан в русском дубляже»: Стрелец назвала сроки выхода «Бэтмена» в России

Как отметила видеоблогер, картина с заметным опозданием все-таки добралась до нашей страны.
Надежда Стрелец

Надежда Стрелец. Фото: Global Look Press

Видеоблогер Надежда Стрелец в «Телеграме» озвучила сроки выхода картины «Бэтмен» в России.

«Бэтмен» с опозданием добрался до России. Анонсы уже появились на официальных страницах российских сетей. Фильм будет показан в русском дубляже, все копии и разрешения получены законным путем».

Как отметила Надежда Стрелец, планы на будущее строить пока сложно. Пока нет ясности, нашли ли в Голливуде лазейку, чтобы пролезать на российский кинорынок с премьерами. Картину же «Бэтмен» начнут показывать в кино с 17 июня.

Напомним, что российские кинотеатры переживают непростые времена. Многие зарубежные фильмы сегодня в России не показывают.

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