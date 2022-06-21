Филиппу Киркорову сорвали концерт в Молдавии

Филипп Киркоров вместе с Давой и Ваней Дмитриенко отправился на гастроли в Кишинев. Но молдавская полиция сорвала концерт россиянам. Музыканты уже были готовы выступить на центральной площади города, но в последний момент шоу заблокировали.

Как сообщает журналист Алена Жигалова в своем Телеграм-канале, на площади до концерта Киркорова и его коллег проходил митинг, улицы оказались перекрыты.

Фуры с аппаратурой россиян задержали для досмотра, ограничив передвижение по городу, время оказалось потеряно, и выступление Киркорову пришлось отменять.

Источник: Телеграм-канал «Неопра, блин!»