Филиппа Киркорова назвали «большим пацаном»

Как отметил Пригожин, «выходки Киркорова» мало чем отличаются от песен группы «Ленинград», сообщает news.ru.

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Ранее актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал мерзостью Филиппа Киркорова и его шоу. Он предпринимал попытки сорвать концерты музыканта в Крыму. Правда, сделать ему это не удалось.