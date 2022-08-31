Филипп Янковский после победы над раком стал копией своего сына – звезды «Текста» (фото)

Муж Оксаны Фандеры предстал на красной дорожке премьеры второго сезона сериала «Контейнер».
Иван Янковский.

Иван Янковский. Фото: Global Look Press

Актер Филипп Янковский произвел фурор на красной дорожке светского вечера, организованного в честь премьеры второго сезона сериала «Контейнер».

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Фоллловеры заметили, что после победы над раком муж Оксаны Фандеры выглядит просто великолепно - моложе своих лет, подтянутым, будто сбросившим не один десяток лет.

Не ускользнуло от внимания публики и то, что Филипп Янковский и его сын Иван Янковский теперь выглядят словно близнецы-братья.

Филипп Янковский. Фото: Борис Кудрявов / ЭГ

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