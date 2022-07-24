Филипп Киркоров высказался об отъезде из России

Филипп Киркоров сейчас гастролирует по России. Весной он отметил 55-летие, на празднике собрались все знаменитые друзья артиста.
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На концерте в Сочи король поп-сцены заявил, что многие его знакомые уезжают из России, однако он сам никуда не собирается.
«В то время, когда все бегут из страны — я остался. А куда деваться? Здесь моя Родина, моя жизнь. Здесь то, что связано с самым главным — моим началом. Здесь будущее моих детей, будущее наше, нашей страны и мое в том числе», - обратился Киркоров к зрителям.
Речь Киркорова поклонники сопроводили бурными аплодисментами.