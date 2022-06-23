Филипп Киркоров признался: он в шоке от смерти Юрия Шатунова

Как сказал Филипп Киркоров, творчество «Ласкового мая» в 80-х стало настоящим прорывом, Юрий Шатунов собирал целые стадионы восхищенных поклонников.

«Да вы что? Господи, что творится. Молодые такие <…> Не был знаком с ним близко, пересекались на программах, производил впечатление интеллигентного, воспитанного молодого человека. Больше и сказать нечего. [В те времена, когда группа „Ласковый май“ появилась,] это был прорыв, да и до сих пор [он] стадионы собирал, артист! Это был как раз 1987 год, я тогда впервые вышел на сцену, но не пересекался с ним ни разу», — сокрушенно сказал Киркоров в беседе с корреспондентом Телеканала «360».

По предварительным сведениям, Юрий Шатунов скончался сегодня в машине скорой помощи, причиной смерти стал обширный инфаркт.

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