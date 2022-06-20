Филипп Киркоров пообещал рассказать о своих шалостях в мемуарах

Как отметил Филипп Киркоров, он не пьет и не курит. «Наркотики не употребляю. Пошалить ночами люблю. Ну а кто не шалит», — заявил Филипп Киркоров.

Напомним, что у Филиппа Киркорова двое детей — сын Мартин и дочь Алла-Виктория. Певец без ума от своих наследников.

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