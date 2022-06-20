Филипп Киркоров пообещал рассказать о своих шалостях в мемуарах

По словам музыканта, ночи у него крайне неспокойные.
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Певец Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что любит пошалить.

«Со сном у меня проблема. Шалости сами в руки ползут. На старости лет, если хватит духа, а дети вырастут, может быть, я поведаю об этих шалостях кому-нибудь. В каких-нибудь своих мемуарах».

Как отметил Филипп Киркоров, он не пьет и не курит. «Наркотики не употребляю. Пошалить ночами люблю. Ну а кто не шалит», — заявил Филипп Киркоров.

Напомним, что у Филиппа Киркорова двое детей — сын Мартин и дочь Алла-Виктория. Певец без ума от своих наследников.

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