Филипп Киркоров пообещал рассказать о своих шалостях в мемуарах

Певец Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что любит пошалить.
«Со сном у меня проблема. Шалости сами в руки ползут. На старости лет, если хватит духа, а дети вырастут, может быть, я поведаю об этих шалостях кому-нибудь. В каких-нибудь своих мемуарах».
Как отметил Филипп Киркоров, он не пьет и не курит. «Наркотики не употребляю. Пошалить ночами люблю. Ну а кто не шалит», — заявил Филипп Киркоров.
Напомним, что у Филиппа Киркорова двое детей — сын Мартин и дочь Алла-Виктория. Певец без ума от своих наследников.