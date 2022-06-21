Филипп Киркоров оказался на грани разорения

55-летний поп-король Филипп Киркоров не только выступает на сцене, он еще и бизнесмен. У певца есть свой музыкальный лейбл, ивент-агентство, несколько магазинов.

Сейчас Филипп Киркоров переживает не самые лучшие с финансовой точки зрения времена. Журналист Отар Кушанашвили рассказал, что Филиппу Киркорову нечем расплачиваться с кредиторами. Ссуды в банке музыкант брал для организации своего шоу. Кстати, такая практика — не редкость для артистов.

Из-за отмены концертов в разных регионах Филипп Киркоров недополучил ранее планировавшуюся прибыль.

«Из-за того, что выступлений стало меньше, ему неоткуда отдавать ссуды, которые он брал», — высказался Отар Кушанашвили в своем YouTube-шоу «Каково».

Напомним, проблемы у Филиппа Киркорова начались, когда во время своего юбилейного шоу он пел, стоя на поваленном кресте. Поп-короля обвинили в оскорблении чувству верующих, а в нескольких городах даже отменили его концерты.