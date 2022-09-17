«Фиктивный муж шляется по заграничным панелям, а уставшая женщина корчит рожицы»: Прилепин про Галкина* и Пугачеву

Писатель Захар Прилепин тоже не промолчал. И прошелся по Галкину*, а также по его супруге, 73-летней Алле Пугачевой. По мнению литератора, пара уже давно устроила из своей жизни и карьеры превратилась в балаган, не заслуживающий внимания.

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«Теперь балагану пришел логический финал: фиктивный муж, гомосексуалист и предатель своего собственного отца (советского генерала) шляется по заграничным панелям, а уставшая женщина, когда-то любимая всей страной, корчит рожицы. Какая-то тошнотворная тоска», - написал Прилепин в своем блоге.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента