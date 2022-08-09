Фигуристку Маргариту Дробязко могут лишить гражданства Литвы

Маргарита Дробязко рискует остаться не только без всех государственных наград Литвы, но и без гражданства. Поводом для недовольства властей послужило участие прославленной фигуристки в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро», которое прошло в Сочи.
Такое же наказание — лишение наград — грозит и ее мужу, фигуристу Повиласу Ванагасу. С такой инициативой выступил парламентарий Литвы Стасис Шедбарас. Его поддержал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Он заявил, что выход Дробязко и Ванагаса на лед в Сочи будет считаться предательством.
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«Полагаю, что это предательство всего того… против чего выступает Литва, Евросоюз, все наши партнеры», — приводит слова главы литовского МИДа издание Аrgumenti.ru со ссылкой на ТАСС.