Фигуристку Маргариту Дробязко могут лишить гражданства Литвы

Маргарита Дробязко рискует остаться не только без всех государственных наград Литвы, но и без гражданства. Поводом для недовольства властей послужило участие прославленной фигуристки в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро», которое прошло в Сочи.

Такое же наказание — лишение наград — грозит и ее мужу, фигуристу Повиласу Ванагасу. С такой инициативой выступил парламентарий Литвы Стасис Шедбарас. Его поддержал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Он заявил, что выход Дробязко и Ванагаса на лед в Сочи будет считаться предательством.

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