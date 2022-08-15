Фигура «прямоугольник»: Нетребко в бикини занырнула в бирюзовое море на глазах у всех

После гастролей по Италии, где отрекшейся от России Анне Нетребко быстро простили ее попытки усидеть на двух стульях на фоне происходящего в Европе, певица улетела на роскошный отдых в Турцию. Звезда оперы давно предпочитает эту страну всем остальным, а на этот раз и повод получился двойной – здесь празднует день рождения ее коллега.

Как проходит отпуск, подписчики Нетребко могут наблюдать у нее в микроблоге нон-стоп. Она старается показывать каждый свой шаг. И теперь показала себя в бикини.

Исполнительница в цветастом купальнике занырнула в бирюзовые воды моря с пирса. Подписчики смогли увидеть ее только со спины. Перед взором зрителей Нетребко щегольнула фигурой типа «прямоугольник», когда плечи и талия с бедрами находятся на одной ширине.