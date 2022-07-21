Фигура «песочные часы»: Кети Топурия в топе и юбке макси цвета Tiffany щегольнула на Кипре

Кети Топурия является известной исполнительницей. Она больше 15 лет выступает с группой «А’Студио».
Артистка не скрывает, что в свое время постройнела, а потом стала сотрудничать с грузинскими дизайнерами. Теперь ее многие хвалят за яркие образы. На сцене она зачастую выступает в костюмах, корсетах или вечерних платьях.
Не так давно Топурия устроила праздник для дочки Оливии, которой исполнилось семь лет. Также она часто длится кадрами с годовалым сыном Адамом. Этим летом звездная семья много путешествует. На днях звезду заметили на Капри.
21 июля Кети поделилась кадрами с отдыха. Она покаталась на яхте, а потом устроила променад в гористой местности с красивым видом на побережье.
Певица облачилась в комплект с топом и юбкой макси цвета Tiffany с неброским узором и кисточками на подоле. Благодаря наряду ее фигуру смотрелась более женственно, как тип «песочные часы».
Поклонники пришли в восторг от кадров. Многие осыпали ее комплиментами. Топурия поддержала тренд на топы.
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«До чего красивая», «Слов нет», «Просто дива», «Кети, вы сказочная такая! Ослепили нас», «Какая талия», «Выглядите изумительно», «Очень удачный образ! От вас глаз не оторвать», — стали писать пользователи Сети.