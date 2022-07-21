Фигура «песочные часы»: Кети Топурия в топе и юбке макси цвета Tiffany щегольнула на Капри

21 июля Кети поделилась кадрами с отдыха. Она покаталась на яхте, а потом устроила променад в гористой местности с красивым видом на побережье.

Певица облачилась в комплект с топом и юбкой макси цвета Tiffany с неброским узором и кисточками на подоле. Благодаря наряду ее фигура смотрелась более женственно, как тип «песочные часы».