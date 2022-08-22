Фигура «песочные часы»: Бородина в силуэтном платье-бюстье бордового цвета появилась на фотосессии

Ксения Бородина уже много лет работает ведущей шоу «Дом-2». Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Ксения привыкла сама себя обеспечивать.

Она живет в роскошном доме с дочками Марусей и Теоновй. А в прошлом году телеведущая развелась с Курбаном Омаровым. Она стала чаще заниматься спортом, купила несколько квартир и теперь регулярно путешествует.