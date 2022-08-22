Фигура «песочные часы»: Бородина в силуэтном платье-бюстье бордового цвета появилась на фотосессии

Ксения Бородина уже много лет работает ведущей шоу «Дом-2». Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Ксения привыкла сама себя обеспечивать.
Она живет в роскошном доме с дочками Марусей и Теоновй. А в прошлом году телеведущая развелась с Курбаном Омаровым. Она стала чаще заниматься спортом, купила несколько квартир и теперь регулярно путешествует.
Этим летом Бородина несколько раз ездила в Турцию. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями. Каждый раз телеведущая щеголяет в новых нарядах. Она особенно часто носит короткие платье и костюмы с шортами. А вот для выходов в свет брюнетка выбирает еще более броские луки. На этот раз она поделилась кадрами с фотосесии.
На этот раз Ксения решила выглядеть женственно. Она подчеркнула постройневшую фигуру. Примечательно, что телеведущая облачилась в силуэтное платье-бюстье бордового цвета, которое подчеркнуло ее формы. Бородина распустила волосы и сделала неброский макияж. Она призналась, что могла бы сниматься в рекламе шампуня, так как ее локоны стали гораздо длиннее.
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Поклонники признались, что остались в восторге от такого преображения. Звезда получила множество комплиментов, так как наряд сделал ее фигуру в форме песочных часов. «Ну просто сногсшибательная», «Такие образы особенно вам идут», «Напомним девушку Кролика Роджера», «Похорошели! Неужели влюблены?», «Ох, как тут устоять», «Я бы такой наряд забрала себе», — прокомментировали пост подписчики.