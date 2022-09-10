«Фигура - огонь!»: 60-летняя жена Малинина в черном монокини взорвала Сеть, блеснув стройностью

Жена Александра Малинина Эмма в свои 60 лет выглядит потрясающе. И своих секретов красоты и стройности от подписчиков не скрывает. Бизнесвумен регулярно делится советами по уходу за собой и поддержанию цветущего вида в микроблоге.

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На этот раз Малинина показала себя в купальнике. Жена музыканта позировала утром около бассейна в черном монокини и продемонстрировала красивую подтянутую фигуру.

«Утренний заплыв! И отличное настроение на весь день», - рассказала фолловерам бизнес-леди.

Подписчики буквально ахнули, увидев Эмму в купальнике. Они принялись заваливать ее комплиментами и признали – фигура у жены Малинина очень красивая.

«Эмма – вдохновение молодости и красоты!», «Классный загар!», «Фигура огонь!», «Красота!», «Вы просто обворожительно красивая!», - пишут пораженные люди.