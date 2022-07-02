Фигура на зависть: Юлия Ефимова в кроп-топе и мини-шортах подразнила загорелыми формами

Обладательница нескольких призовых медалей Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова уже давно поселилась в Америке. Туда она уезжала, чтобы тренироваться, но уже давно не выступает на турнирах, отчего поклонники уже подозревают, что спортсменка завершила карьеру.

Между тем, Ефимова часто выходит на связь. В соцсетях она показывает свою жизнь на берегу Атлантики, наполненную веселья и беззаботности.

На сей раз Ефимова собралась на прогулку по побережью вместе с любимым питомцем. Для променада она нарядилась в стильный комплект, состоящий из кроп-топа и шортиков с тропическим принтом. Загорелой фигуре спортсменки можно только позавидовать – над своими формами она работает всю жизнь, а загар их украшает.