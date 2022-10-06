Фигура — конфетка: Алина Загитова в алом платье с открытой спинкой сверкнула соблазнительными изгибами на льду

Алине Загитовой удалось завоевать все титулы в мировом фигурном катании. Она также завоевала золото Олимпийских игр в 2018 году, но теперь Алина уже завершила карьеру. Она участвует в ледовых шоу.
На этот раз Алина снова стала ведущей «Ледникового периода». Ее партнером был Алексей Ягудин. Однако теперь ее соведущая — Анна Щербакова. 6 октября состоялся съемочный день. На льду впервые собрались новые участники шоу, включая режиссера Илью Авербуха.
Алина щегольнула в алом мерцающем платье в пол с открытой спиной. Она подчеркнула свои изящные формы. Фигуристка накинула на плечи палантин. К слову, Ягудин также появился на льду. В соцсети она записала видео, на котором сообщила, что готовится записывать подводки с фигуристом.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Загитова. Многие поразились тому, как похорошела спортсменка.
«Ох, какая роскошная», «Вот это леди», «Вы словно голливудская дива», «Алина, вы так преобразились», «Ну очень эффектная», «Фигура такая, что можно заплакать», «Молодая и сногсшибательная», — стали писать пользователи Сети.
Алина Загитова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro