Фигура — конфетка: Алина Загитова в алом платье с открытой спинкой сверкнула соблазнительными изгибами на льду

Алина щегольнула в алом мерцающем платье в пол с открытой спиной. Она подчеркнула свои изящные формы. Фигуристка накинула на плечи палантин. К слову, Ягудин также появился на льду. В соцсети она записала видео, на котором сообщила, что готовится записывать подводки с фигуристом.

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