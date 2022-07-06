Фестиваль Лаймы Вайкуле отменили, но деньги зрителям вряд ли вернут

Предыдущие две отмены были вызваны пандемией коронавируса. На этот раз появилась новая причина. Организаторы мероприятия объясняют:

«Наш фестиваль в этом году переживает чрезвычайное сложное время, и в принципе мы находимся в ситуации форс-мажора».

По словам организаторов, главная сложность заключается в том, что участники фестиваля находятся в разных странах, в том числе и в России, и на Украине. Россиянам попасть в Латвию сегодня сложно: нужны визы. Кроме того, часть российских артистов — в черном списке.

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При этом организаторы обращаются к зрителям, уже купившим билеты, с просьбой не требовать возврата денег, а «проявить солидарность с переносом фестиваля. Чтобы обеспечить его проведение в 2023 году». Сама Лайма Вайкуле тоже высказала свое мнение о сложившейся ситуации:

«Неэтично проводить в нынешнем году фестиваль, когда рядом трагедии», — сообщает издание Аrgumenti.ru.

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