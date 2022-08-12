Фестиваль «Белые Ночи Санкт-Петербурга» приглашает зрителей

12 августа в 21:45 «Первый канал» покажет фестиваль, который называют главным музыкальным событием этого лета: «Белые Ночи Санкт-Петербурга». Фестивалю уже 30 лет, но с таким размахом он проходит впервые. Зрителей ждут встречи с самыми популярными артистами, они услышат и любимые хиты, и новые песни. Но главное — это невероятная праздничная атмосфера. В своем послании зрителям и участникам Президент РФ Владимир Путин отметил:

«Вот уже три десятилетия ваш творческий форум радует поклонников эстрадного искусства встречами с отечественными и зарубежными популярными артистами и молодыми талантливыми исполнителями и, благодаря насыщенной, интересной программе и громким именам участников, неизменно становится ярким, ожидаемым событием в культурной жизни Северной столицы и всей страны».

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На фестивале будут петь Николай Басков и Любовь Успенская, Дима Билан и Валерия, группа «Земляне» и Юлия Савичева, а также десятки других известных исполнителей, сообщает «Русское Радио».